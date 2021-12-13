Из Самары до Казани будут ходить "Метеоры"

Для организации межрегиональных скоростных речных перевозок в 2023 году планируется закупить два судна на подводных крыльях "Метеор". Они будут работать на маршруте Самара - Ульяновск - Казань, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Метеоры" планируется покупать в лизинг в 2023 году. В региональном бюджете заложены средства на субсидирование лизинговых платежей перевозчика: по 77,2 млн руб. в 2023 и 2024 году.

Напомним, в Поволжского федерального округа готовятся возобновить скоростные речные перевозки между регионами. В связи с этим в Самарской области готовится проект речного туризма. Скоростные суда планируется запустить до Ульяновской области и Татарстана.

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