Скоростные суда могут запустить из Самары до Ульяновска и Казани

В Самарской области готовится проект речного туризма. Скоростные суда планируется запустить между Самарской, Ульяновской областями и Татарстаном

О готовящемся в данный момент проекте сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву в пятницу, 19 ноября.

Глава региона рассказал, что проект речного туризма обсуждался под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Предполагается создать сквозные межрегиональные маршруты на территории Поволжского федерального округа, на которых запустят скоростной транспорт.

Работа ведется Самарской губернией совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. Речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.