Скоростные суда могут запустить из Самары до Ульяновска и Казани

В Самарской области готовится проект речного туризма. Скоростные суда планируется запустить между Самарской, Ульяновской областями и Татарстаном
О готовящемся в данный момент проекте сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву в пятницу, 19 ноября.
Глава региона рассказал, что проект речного туризма обсуждался под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Предполагается создать сквозные межрегиональные маршруты на территории Поволжского федерального округа, на которых запустят скоростной транспорт.
Работа ведется Самарской губернией совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. Речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !