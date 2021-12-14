"ЭнергосбыТ Плюс" направил своим клиентам авансовые квитанции для участия в новогодней акции

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил своим клиентам — физическим лицам квитанции на оплату тепла с рекомендуемой суммой за декабрь 2021 года. Таким образом энергетики предоставляют возможность принять участие в традиционной акции "В Новый год — без долгов!".

Напомним, что ее участниками могут стать жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые не имеют долгов за тепло и до 31 декабря 2021 года оплатят в полном объеме квитанции за ноябрь и декабрь. По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

"С каждым годом растет число участников данной акции, а потому мы решили удвоить число победителей с 250 до 500 человек. Соответственно, шанс выиграть энергетический кешбэк у каждого из наших клиентов значительно возрос", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.