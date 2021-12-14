Оправдательный приговор замглавы Хворостянского района устоял в кассации

Во вторник, 14 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел протест прокуратуры на оправдательный приговор бывшему первому заместителю главы администрации Хворостянского района Александру Адоевскому. Решение первой и второй инстанций оставили без изменения.

Напомним, уголовное дело против чиновника возбудили еще в 2016 году. Сначала районный суд назначил ему условный срок, но вышестоящий суд заменил наказание на 50 тыс. руб. штрафа. Кассационная инстанция отменила оба этих решения и вернула дело на новое рассмотрение. В результате Адоевского оправдали. Этот новый приговор устоял при апелляционном разбирательстве.

"Два полных круга ада, пять лет неустанной борьбы за восстановление доброго имени, - комментирует адвокат оправданного Андрей Карномазов. - И мой подзащитный, и вся его семья пожертвовали здоровьем из-за этих несправедливых обвинений. Но теперь портрет почетного гражданина района останется висеть на Доске почета навсегда!"