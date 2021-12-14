Оправдательный приговор замглавы Хворостянского района устоял в кассации

Во вторник, 14 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел протест прокуратуры на оправдательный приговор бывшему первому заместителю главы администрации Хворостянского района Александру Адоевскому. Решение первой и второй инстанций оставили без изменения.
Напомним, уголовное дело против чиновника возбудили еще в 2016 году. Сначала районный суд назначил ему условный срок, но вышестоящий суд заменил наказание на 50 тыс. руб. штрафа. Кассационная инстанция отменила оба этих решения и вернула дело на новое рассмотрение. В результате Адоевского оправдали. Этот новый приговор устоял при апелляционном разбирательстве.
"Два полных круга ада, пять лет неустанной борьбы за восстановление доброго имени, - комментирует адвокат оправданного Андрей Карномазов. - И мой подзащитный, и вся его семья пожертвовали здоровьем из-за этих несправедливых обвинений. Но теперь портрет почетного гражданина района останется висеть на Доске почета навсегда!"
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы