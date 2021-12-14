Кассационный суд снизил наказание Дмитрию Гуренкову

Во вторник, 14 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу бывшего управляющего микрорайоном в Куйбышевском районе Самары Дмитрия Гуренкова. Об этом сообщил адвокат Валерий Уткин.

Напомним, Гуренкова задержали в апреле 2019 г. и обвинили во взяточничестве. По версии обвинения, мужчина пытался инициировать собрания собственников для изменения способа управления домом в пользу ООО "РЭУ — 3".

Сам Гуренков вину не признал.

Куйбышевский районный суд не согласился с обвинением, признал управляющего микрорайоном виновным в покушении на мошенничество и назначил год и 11 месяцев лишения свободы, которые он уже отбыл, пока был под стражей. Защита же настаивала на полном оправдании.

Шестой кассационный суд частично согласился с доводами защиты и снова переквалифицировал обвинение на более мягкую статью. В итоге приговор изменили на восемь месяцев исправительных работ.