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ПСБ и ТПП РФ расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями оборонно-промышленного комплекса для реализации проектов диверсификации. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Соглашение было заключено в рамках проведения собрания Совета руководителей ТПП РФ, в котором приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания РФ, исполнительной власти и общественных организаций.

"ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК — банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации. Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения", — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"У оборонного комплекса страны большой производственный и интеллектуальный потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи. Освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения — ключевая задача для предприятий ОПК, поставленная Президентом нашей страны. Здесь на помощь оборонке может прийти наш инновационный и высокотехнологичный бизнес. Торгово-промышленная палата России совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов", — рассказал президент ТПП Сергей Катырин.

Предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году — до 50%. Задача выполнима при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса. ПСБ намерен способствовать трансформации идей МСБ в успешные проекты, чтобы обеспечить новое качество реализации программ диверсификации.

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