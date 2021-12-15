"iВолга" и "Самокат" стали победителями Всероссийской премии Росмолодежи "Время молодых"

Во вторник, 14 декабря, в Москве подвели итоги Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", которая проводилась впервые. В заявочной кампании участвовало более 3 тыс. человек из разных регионов страны.
Победителем в номинации "Окружная форумная дирекция" направления "Время возможностей" стал молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа "iВолга".
"Важнейшими системными элементами молодежной политики в регионе являются поддержка молодежного творчества, самоуправления и парламентаризма, проектной деятельности, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Для нашей системы молодежной политики важно, что все ее уровни проходят проверку форумом "iВолга" и находятся в постоянном творческом поиске новых методов работы. И поэтому ежегодно нам удается добиваться новых достижений, создавать уникальные форматы. Так, ежегодная программа "iВолги" включает в себя не только тренинговые занятия, но и конкурс молодежных проектов, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также нетворкинг участников".
Форум "iВолга" служит местом притяжения самых талантливых и активных молодых людей, где каждый может в полной мере проявить себя, получить мощный импульс для профессионального роста и общественной активности.
"Хочу сказать спасибо всем коллегам, которые участвуют в организации форума уже не первый год. Благодаря слаженной работе и личному вкладу каждого члена нашей команды мы смогли завоевать эту награду. Еще один важный показатель успешной работы - отзывы участников "iВолги", которые из года в год с нетерпением ждут Форума. В 2022 году "iВолга" пройдет в десятый, юбилейный раз, поэтому впереди нас ждет много плодотворной работы, чтобы еще раз подтвердить, что "iВолга" - лучший форум!" - рассказала директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.
Также в числе победителей - медиа Самарского университета "Самокат" в номинации "Студенческие медиа" по направлению "Голос молодых".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!