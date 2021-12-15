"iВолга" и "Самокат" стали победителями Всероссийской премии Росмолодежи "Время молодых"

Во вторник, 14 декабря, в Москве подвели итоги Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", которая проводилась впервые. В заявочной кампании участвовало более 3 тыс. человек из разных регионов страны.

Победителем в номинации "Окружная форумная дирекция" направления "Время возможностей" стал молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа "iВолга".

"Важнейшими системными элементами молодежной политики в регионе являются поддержка молодежного творчества, самоуправления и парламентаризма, проектной деятельности, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Для нашей системы молодежной политики важно, что все ее уровни проходят проверку форумом "iВолга" и находятся в постоянном творческом поиске новых методов работы. И поэтому ежегодно нам удается добиваться новых достижений, создавать уникальные форматы. Так, ежегодная программа "iВолги" включает в себя не только тренинговые занятия, но и конкурс молодежных проектов, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также нетворкинг участников".

Форум "iВолга" служит местом притяжения самых талантливых и активных молодых людей, где каждый может в полной мере проявить себя, получить мощный импульс для профессионального роста и общественной активности.

"Хочу сказать спасибо всем коллегам, которые участвуют в организации форума уже не первый год. Благодаря слаженной работе и личному вкладу каждого члена нашей команды мы смогли завоевать эту награду. Еще один важный показатель успешной работы - отзывы участников "iВолги", которые из года в год с нетерпением ждут Форума. В 2022 году "iВолга" пройдет в десятый, юбилейный раз, поэтому впереди нас ждет много плодотворной работы, чтобы еще раз подтвердить, что "iВолга" - лучший форум!" - рассказала директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.

Также в числе победителей - медиа Самарского университета "Самокат" в номинации "Студенческие медиа" по направлению "Голос молодых".