Сотни самарцев высказались против нового проекта Генплана

В Самаре в середине декабря состоялись общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генплан, утвержденный гордумой в марте 2008 года. Заключение о результатах обсуждений опубликовано на сайте горадминистрации.

В обсуждении проекта приняли участие 1036 человек. Большинством голосов документ не поддержали. В числе основных доводов против утверждения нового Генплана жители назвали неудачный проект строительства дороги от ул. Демократической до Крутых Ключей, перенос речпорта в Красноглинский район и застройку 5-й просеки многоквартирными домами вместо появления новых соцобъектов.

Против вырубки "легких" города

Против строительства дороги от ул. Демократической до Крутых Ключей выступили более трети участников слушаний. Причин несколько: массовая вырубка "легких города", "осквернение кладбища" (новую трассу по Генплану предполагается проложить, в том числе, через территорию мест массового захоронения). Кроме того, дорога будет проходить через дачные массивы, где самарцы уже построили дома.

Горожане также не уверены, что новая трасса решит задачу по разгрузке Московского шоссе, так как "для соединения ул. Демократической с Крутыми Ключами эта дорога должна будет пересечь Московское шоссе, что приведет к новой пробке в месте пересечения".

Взамен активисты предложили обеспечить транспортную доступность Крутым Ключам за счет завершения строительства магистрали "Центральной". Таким образом, появится возможность сохранить лесной массив.

"Категорически против вырубки леса! Пожалуйста, не трогайте оставшиеся кусочки территории свежего воздуха в городе, их сейчас очень мало. От строительства дороги Карла Маркса будет куда больше пользы", — убеждены горожане.

Перенос грузового порта - угроза экологии

Еще один пункт Генплана, вызвавший общественный резонанс, — перенос грузового порта на Красную Глинку, в устье реки Сок. Жители считают: если порт перенести, он будет выше по течению (выше водозабора), а это — нарушение санитарных норм, "из-за отходов ухудшится качество воды".

"Городские пляжи и правый берег реки Волга окажутся в опасности, отстой грузовых кораблей будет осуществляться рядом с заповедником, возможно, негативно повлияет на дорожную ситуацию на Красноглинском шоссе. Выход из реки Сок на маломерных судах будет затруднен и не безопасен", — прокомментировали жители.

Пятая просека - за соцобъекты

Третья "скандальная тема" — застройка многоэтажками Пятой просеки, где уже сейчас не хватает социальной инфраструктуры в виде детских садов, школ, поликлиник и спортплощадок.

"Выражаю отрицательное мнение по поводу вносимых изменений. В частности, на Пятой просеке не предусмотрены зоны специализированной общественной застройки, отсутствуют детсады, поликлиники. В предлагаемом проекте микрорайон дополняется лишь зонами застройки МКД, с чем я категорически не согласен. Нас проживает в этом районе уже более 20 тыс. человек, а базовых социальных объектов нет", — комментируют десятки горожан.

Кроме того, горожане высказались о представленном плане по канатной дороге как о неудачном, возразили против застройки Ипподрома многоквартирными домами и против появления кладбища в районе ТЦ "Мега", усомнились в планируемых сроках сдачи в эксплуатацию большинства объектов:

"До 2030 года остается 8 лет, а объектов запланировано очень много. Часть из них требуют вложений в размере миллиардов рублей, которых у города нет и вряд ли появятся. По планируемым к строительству и реконструкции объектам физкультуры и спорта указан планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2025 год. При этом по большинству объектов не начаты никакие работы и средства на эти работы не запланированы в бюджетах. То есть опять указаны нереальные сроки реализации".

Наиболее внимательные горожане обнаружили несоответствие информации в обосновании к новому документу и фактической ситуации:

"Например, из информации о текущей территориальной доступности объектов образования, культуры, спорта и т. д. можно сделать вывод о том, что объекты находятся в зоне 20-40 минутной доступности. При этом фактически до ближайшего такого объекта на транспорте требуется гораздо больше времени. Также некорректно рассчитаны данные по обеспеченности контейнерными площадками: расчет произведен на основании данных о численности населения, в то время как тариф за вывоз мусора рассчитан по квадратным метрам жилья. При этом в обосновании не приведены данные о фактической производительности КП по районам, хотя все эти данные есть.

Часть дорожных развязок, которые планируется создать, не соответствует тому, что уже строится. Например, развязка на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии в документах указана как одноуровневая, в то время как строится двухуровневая и т.п".

Многие участники обсуждений сочли проект Генплана недостаточно продуманным и предложили полностью пересмотреть документ, учесть отрицательные мнения, "обратиться к квалифицированным независимым специалистам (например, выбранным горожанами муниципальным депутатам) для корректировки документа".

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