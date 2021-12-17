Абоненты "РКС-Самара" могут получить подарки за регистрацию в личном кабинете

Проверьте, может быть, именно вам достался новогодний подарок.

Каждый абонент "РКС-Самара" имеет свой личный кабинет. Именно там находятся все документы по расчетам с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может получать необходимую информацию, проводить оплату без комиссии, направлять заявления и вопросы в "Виртуальную приемную", именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь.

Каждый месяц около 5 тысяч абонентов начинают пользоваться личным кабинетом и его преимуществами. Сейчас таких пользователей уже более 150 000. В канун новогодних праздников "РКС-Самара" решили сделать сюрприз: тех, кто зарегистрируется в личном кабинете до 30 декабря 2021 года, может ждать подарок.

Логин и пароль для входа в кабинет (для тех, у кого еще нет личного кабинета) указаны в нижней части на лицевой стороне квитанции за октябрь и ноябрь. Если абонент не может найти логин и пароль, то ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку.

"РКС-Самара" поздравляет всех жителей с наступающими праздниками и желает каждому найти свой новогодний подарок.