Абоненты "РКС-Самара" могут получить подарки за регистрацию в личном кабинете

Проверьте, может быть, именно вам достался новогодний подарок.
Каждый абонент "РКС-Самара" имеет свой личный кабинет. Именно там находятся все документы по расчетам с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может получать необходимую информацию, проводить оплату без комиссии, направлять заявления и вопросы в "Виртуальную приемную", именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь.
Каждый месяц около 5 тысяч абонентов начинают пользоваться личным кабинетом и его преимуществами. Сейчас таких пользователей уже более 150 000. В канун новогодних праздников "РКС-Самара" решили сделать сюрприз: тех, кто зарегистрируется в личном кабинете до 30 декабря 2021 года, может ждать подарок.
Логин и пароль для входа в кабинет (для тех, у кого еще нет личного кабинета) указаны в нижней части на лицевой стороне квитанции за октябрь и ноябрь. Если абонент не может найти логин и пароль, то ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку.
"РКС-Самара" поздравляет всех жителей с наступающими праздниками и желает каждому найти свой новогодний подарок.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается