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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре могут упразднить внутригородские районы

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Госдуму был внесен законопроект, который вводит одноуровневую систему местного самоуправления и разграничивает его полномочия. По мнению разработчиков закона, новый закон поможет снять противоречия между властями региона и муниципалитетами и устранить разногласия, которые часто возникают вокруг сферы полномочий тех или иных органов власти.

Как законопроект повлияет на жизнь обычных горожан и что изменится для жителей Самары, рассказали телеграм-каналу "Самарская область" эксперты - глава городского округа Самара Елена Лапушкина и политолог Дмитрий Абрамов.

"Законопроект разработан в развитие конституционных новелл и направлен на гармоничное выстраивание системы отечественной публичной власти. Для Самары особенно важно отсутствие в проекте такого вида муниципального образования, как внутригородской район. Таким образом, в случае принятия закона в предложенной концепции нашему городу предстоит серьезная реформа, связанная с упразднением девяти муниципалитетов и сосредоточением всей полноты власти исключительно на уровне городского округа", - отметила Елена Лапушкина.

"Закон вводит важную норму о личной ответственности глав муниципалитетов за систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления и за ненадлежащее исполнение обязанностей по реализации государственных полномочий, переданных муниципалитетам. Контроль за этим передан главе региона, который может воздействовать на главу муниципального образования, вплоть до отрешения от должности", - считает Дмитрий Абрамов.

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