Тарифы на электроэнергию вырастут летом 2022 года

С 1 января до 30 июня 2022 г. 1 кВтч будет стоить, как и сейчас, 4,46 руб., говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Во втором полугодии цена поднимется до 4,62 рубля.
Для пользователей двухтарифной системы учета 1 кВтч с 1 июля обойдется:
- в дневной зоне - 5,31 руб.;
- в ночной зоне - 2,66 рубля.
Также летом изменятся тарифы для пользователей трехтарифной системы учета:
- пиковая зона - 5,43 руб.;
- полупиковая зона - 4,62 руб.;
- ночная зона - 2,66 рубля.
Для тех граждан, в чьих домах и квартирах установлены электрические плиты, с 1 июля 1 кВтч будет стоить 3,23 рубля. По двухтарифной системе учета в дневной зоне надо будет платить 3,71 руб., в ночной - 1,86 рубля. По трехтарифной системе 1 кВтч обойдется в 3,81 руб. в пиковую зону, 3,23 руб. - в полупиковую и 1,86 в ночную зону.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается