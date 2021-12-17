Тарифы на электроэнергию вырастут летом 2022 года

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С 1 января до 30 июня 2022 г. 1 кВтч будет стоить, как и сейчас, 4,46 руб., говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Во втором полугодии цена поднимется до 4,62 рубля.