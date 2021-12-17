Банк "Открытие": за 2021 год ключевая ставка выросла вдвое

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам заседания 17 декабря Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 100 б. п. — до 8,5%. Главным фактором такого решения стал рост инфляционных ожиданий до 14,8%, значительно увеличившись по сравнению с уровнем октября-ноября (13,5-13,6%). Вероятно, это произошло под влиянием ускорения роста цен на продукты питания и заметного ослабления рубля. Банк России, как показали заседания в июле и октябре, традиционно расценивает фактор ожиданий как один из показателей, способных затормозить замедление инфляции в будущем. Сильнее ставка была повышена только в Бразилии (с 7,75% до 9,25%), где инфляция уже достигла 10,8% г/г, и уровень ставок в реальном выражении остается отрицательным. Таким образом, Банк России одним из первых регуляторов развивающихся стран вывел основную ставку в положительную область.

Нельзя не согласится с тезисом Банка России о том, что месячные темпы роста базовой инфляции с исключением сезонности, и даже всплеска цен на путевки в Турцию (55%), находятся на максимальных уровнях, превысив в ноябре 0,9% м/м, что является максимумом с начала 2015 г. В то же время основное ускорение происходит под воздействием роста цен на продовольствие, который в наименьшей степени зависит от действий регулятора. Динамика цен на непродовольственные товары и услуги с исключением регулируемых товаров (ЖКЗХ, бензин, транспорт, услуги образования и др.), в отношении которых политика Банка России максимально эффективна, наоборот, находятся на самом низком уровне с апреля, а в годовом выражении, достигнув уровня 6,8%, практически перестали расти, как и основной индекс инфляции.

Увеличение годовых темпов инфляции в ноябре–декабре замедлилось. Безусловно, наблюдаемое замедление недельных темпов инфляции временно, поскольку происходит под влиянием коррекции цен на путевки в Турцию. За две недели декабря цены полностью отыграли этот рост, поэтому в оставшееся до Нового года время инфляция должна разогнаться до более привычных 0,2-0,3% в неделю с учетом сезонности. Однако инфляция за первые 13 дней декабря составила всего 0,12% по сравнению с 0,83% в декабре 2020 г., и с учетом этого фактора по итогам 2021 г. можно ожидать ее замедления до уровня 8,2-8,3%. Это ниже 8,4% по итогам ноября и лишь незначительно выше расчетного показателя уровня инфляции на момент предыдущего заседания Банка России (7,8%) или 8,1% на конец октября.

И хотя новый уровень ставки выше верхней границы действующего уровня средней ключевой ставки на 2022 г. (7,3-8,3%), Банк России не предоставил рынку нового ориентира. Прогноз инфляции на конец 2022 г. не претерпел изменений, оставшись на уровне 4-4,5%. Банк России в своем пресс-релизе сохранил тезис о том, что уровень ставок может быть повышен вновь. С учетом того, что ключевая ставка в реальном выражении стала положительной, в отсутствие новых вводных от регулятора можно предположить, что ее будущий рост должен перестать существенно опережать изменение годовых темпов инфляции. В то же время ее текущие месячные темпы с устранением сезонности и действия разовых факторов сейчас ускорились до 0,9-1% м/м в месяц или более 11% в годовом эквиваленте. Учитывая продолжающийся рост мировых цен на продовольствие, в случае сохранения данной тенденции повышение ключевой ставки до двузначных уровней более не представляется чем-то невозможным.

В то же время нельзя исключать сценарии снижения мировых цен под влиянием смягчения ситуации с коронавирусом, улучшения урожая, ужесточения монетарной политики в развитых странах. Так уже было в 2011 и 2014 г., причем после последнего пика в 2014 г. мировые цены на продовольствие снижались в течение 5 лет. В этом случае в 2022 г. величина ключевой ставки будет определяться динамикой инфляции, инфляционных ожиданий и ставок ОФЗ. Оба параметра, несмотря на существенную неопределённость, обладают существенным потенциалом к снижению.

Курс доллара к рублю на решение Банка России в моменте отреагировал существенным укреплением — на 30 коп., достигнув уровня в 73,9 руб./дол., однако к 14:00 доллар снизился к уровням ниже 73,8 руб./долл. Доходности трехлетних ОФЗ проигнорировали решение о резком подъеме ключевой ставки, оставшись на уровне около 8,8%. Трехмесячные и шестимесячные свопы к ключевой ставке сохранились на уровнях 8,75% и 9,2%. Российский рынок акций по индексу Московской биржи остался без изменений, торгуясь на 1,3% ниже закрытия четверга вследствие общемирового снижения основных фондовых индексов".