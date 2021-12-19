Появились эскизы домов на месте ГПЗ-4

На общественные обсуждения представлена архитектурная концепция жилого комплекса, который планирует возвести компания Владимира Аветисяна на территории ГПЗ-4, напротив ТОЦ "Вертикаль" на Московском шоссе.
ЖК представлен двумя корпусами, поставленными на общий стилобат. Первый корпус включает две секции по 18 жилых этажей (с 5 по 22) по четыре квартиры на этаже. Во втором корпусе будет одна секция на 30 жилых этажей (с 5 по 34) по девять квартир на этаже.
Стилобат здания представляет собой три этажа, включающих помещения общественного назначения. На кровле стилобата предполагается внутренний двор со всей необходимой инфраструктурой, доступный только для жителей нового ЖК.
Вдоль главных фасадов предусмотрены коммерческие помещения с входами со стороны ул. Луначарского и Московского шоссе. На втором этаже запланирован детский досуговый центр временного пребывания на 20 детей с входом со стороны двора и помещение управляющей компании.
На территории, прилегающей к Московскому шоссе и ул. Луначарского, предлагается создать пешеходную инфраструктуру с зонами отдыха. Застройщик исключает парковки во дворах, предусмотрев 282 машиноместа в подземной части здания. Въезд на территорию участка планируется организовать с ул. Луначарского.
Напомним, заявителем проекта выступает ООО "СЗ Сигма-строй". Максимальный процент застройки в границах участка должен составить, по замыслам застройщика, 55%. Самарцам предлагают высказаться по проекту до 26 декабря.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ