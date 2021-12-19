Появились эскизы домов на месте ГПЗ-4

На общественные обсуждения представлена архитектурная концепция жилого комплекса, который планирует возвести компания Владимира Аветисяна на территории ГПЗ-4, напротив ТОЦ "Вертикаль" на Московском шоссе.

ЖК представлен двумя корпусами, поставленными на общий стилобат. Первый корпус включает две секции по 18 жилых этажей (с 5 по 22) по четыре квартиры на этаже. Во втором корпусе будет одна секция на 30 жилых этажей (с 5 по 34) по девять квартир на этаже.

Стилобат здания представляет собой три этажа, включающих помещения общественного назначения. На кровле стилобата предполагается внутренний двор со всей необходимой инфраструктурой, доступный только для жителей нового ЖК.

Вдоль главных фасадов предусмотрены коммерческие помещения с входами со стороны ул. Луначарского и Московского шоссе. На втором этаже запланирован детский досуговый центр временного пребывания на 20 детей с входом со стороны двора и помещение управляющей компании.

На территории, прилегающей к Московскому шоссе и ул. Луначарского, предлагается создать пешеходную инфраструктуру с зонами отдыха. Застройщик исключает парковки во дворах, предусмотрев 282 машиноместа в подземной части здания. Въезд на территорию участка планируется организовать с ул. Луначарского.

Напомним, заявителем проекта выступает ООО "СЗ Сигма-строй". Максимальный процент застройки в границах участка должен составить, по замыслам застройщика, 55%. Самарцам предлагают высказаться по проекту до 26 декабря.