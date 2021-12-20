Найдены подрядчики на строительство быстровозводимых отделений больниц в 4 районах Самарской области

ГКУ "Самарафармация" определилось с подрядчиками, которые построят быстровозводимые модульные конструкции подразделений четырех больниц в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах губернии.
Напомним, суммарная начальная цена контрактов составляла 795,1 млн рублей.
На участие в первом лоте (строительство отделений при Кинель-Черкасской ЦРБ и Похвистневской ЦРБ) заявились два участника — ООО "Спецстрой", предложившее выполнить услуги за 395,75 млн рублей и ООО "Атриум-СТ", назвавшее сумму в 379,9 млн рублей. Победителем торгов признали компанию "Спецстрой".
На второй лот (Красноярская ЦРБ и Сергиевская ЦРБ) также заявились два участника — ООО "Антенмед" и ООО "Атриум-СТ". Победителем торгов стала компания "Антенмед", предложившая возвести быстровозводимые подразделения за 399 млн рублей.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ