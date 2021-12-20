Найдены подрядчики на строительство быстровозводимых отделений больниц в 4 районах Самарской области

ГКУ "Самарафармация" определилось с подрядчиками, которые построят быстровозводимые модульные конструкции подразделений четырех больниц в Красноярском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах губернии.

Напомним, суммарная начальная цена контрактов составляла 795,1 млн рублей.

На участие в первом лоте (строительство отделений при Кинель-Черкасской ЦРБ и Похвистневской ЦРБ) заявились два участника — ООО "Спецстрой", предложившее выполнить услуги за 395,75 млн рублей и ООО "Атриум-СТ", назвавшее сумму в 379,9 млн рублей. Победителем торгов признали компанию "Спецстрой".

На второй лот (Красноярская ЦРБ и Сергиевская ЦРБ) также заявились два участника — ООО "Антенмед" и ООО "Атриум-СТ". Победителем торгов стала компания "Антенмед", предложившая возвести быстровозводимые подразделения за 399 млн рублей.