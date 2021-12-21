"ЭнергосбыТ Плюс" провел день проверки долгов для клиентов

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов Самары в рамках акции "Внимание, должник". Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог узнать размер своего долга, получить консультацию от специалистов компании по вопросам урегулирования непогашенных счетов и оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

"ЭнергосбыТ Плюс" регулярно проводит дни проверки долгов для своих клиентов. Горожанам представляется возможность пообщаться с руководителями управлений, найти оптимальное решение вопроса погашения накопившейся задолженности. В этом году на таких встречах побывали более 100 человек.

"Мы понимаем, что жизненные обстоятельства могут меняться, поэтому готовы в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай. Важно, чтобы сами клиенты были активны, прилагали все усилия для выполнения своих обязательств по оплате счетов за тепло, не доводили ситуацию до крайности", — отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.

Руководство Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. Узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента либо на сайте компании.