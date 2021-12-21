В Самаре около спортивного комплекса "Орбита" появился новый стадион

В Промышленном районе Самары около спортивного комплекса "Орбита" на ул. Ново-Вокзальной, 70а завершена модернизация нового современного стадиона. Возведение велось в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Стадион "Орбита", построенный в 70-х годах, со временем пришел в негодность и не эксплуатировался, превратившись в заросший пустырь. Благодаря федеральному проекту спортивный объект получил новую жизнь. На стадионе уложен искусственный футбольный газон 110 на 80 м с системой дренажа, который позволит проводить занятия круглогодично, смонтированы 6 беговых легкоатлетических дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, сектор для толкания ядра, а также система освещения.

С начала декабря новый стадион находится в ведомстве ГАУ СО "СШОР № 1". Также новый объект будет использоваться и иными государственными учреждениями, подведомственными министерству спорта Самарской области в рамках государственного задания. На стадионе будут тренироваться представители различных видов спорта: легкоатлеты, пятиборцы, футболисты, регбисты и многие другие атлеты.

"Строительство завершено в предусмотренный договором срок. Весной 2022 года дополнительно будет установлена трибуна с навесом на 500 мест. На сегодняшний день на стадионе ведется благоустройство территории, и оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию", — рассказал директор ГАУ СО "СШОР № 1" Максим Поваляев.

Создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни и занятий спортом — часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений озвученных жителями региона. Реализация национальных проектов на территории Самарской области находится на личном контроле главы региона.

"Особенно важно, что даже на фоне пандемии мы продолжаем успешно реализовывать стратегические программы развития. В 2020 году мы не "заморозили" ни один объект, в том числе по нацпроектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным. В этом году мы даже нарастили темпы работ по нацпроектам", — отмечал Дмитрий Азаров.

За текущий год в Самарской области в рамках национального проекта "Спорт — норма жизни" построено 6 универсальных площадок, 2 площадки ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, завершена реконструкция Дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской, а также до конца года планируется завершить строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Кроме того, продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и футбольного манежа в Самаре (в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена").

"Наша задача — повышение уровня обеспеченности населения условиями для занятий физической культурой и спортом, а также доведение показателя доли жителей, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%. Поэтому очень важно, что на новом стадионе смогут заниматься спортом все: и дети, и взрослые", — отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.