Судье Самарского облсуда, которого пришлось спасать после операции в частной клинике, снизили компенсацию

Апелляционная коллегия Ульяновского облсуда снизила сумму компенсации судье Самарского областного суда, который едва не умер после рядовой операции в самарской клинике "Медгард".
Напомним, осенью 2019 г. мужчине (его фамилия не приводится по этическим соображениям) по судейской страховке провели операцию по удалению паховой грыжи. После операции последовали осложнения, а из вставленной в брюшную полость трубки потекло содержимое кишечника. Пациент и его супруга настояли на переводе его в больницу им. Пирогова. Там судья несколько дней лежал в реанимации и перенес еще несколько операций по жизненным показаниям, его буквально вытащили с того света.
После выписки мужчина заказал медэкспертизу. Специалисты пришли к выводу, что во время оперативного вмешательства была повреждена толстая кишка, что повлекло перитонит, удаление части кишечника, а также тромбоэмболию легочной артерии.
Пациент обратился в суд Ленинского района Самары за компенсацией перенесенных страданий и наступивших негативных последствий для его здоровья. Моральный вред он оценил в 10 млн руб., также потребовав возмещения потерянного заработка и затрат на лекарства. В обоснование он заявил, что после перенесенных операций вынужден пожизненно соблюдать строжайшую диету и принимать лекарства, носить бандажи и наблюдаться у врачей.
Районный суд удовлетворил иск частично - "Медард" за оказание некачественной медицинской услуги обязали выплатить истцу 5 млн руб. компенсации морального вреда, а также штраф более 2,8 млн рублей.
Ответчик обжаловал это решение, и так как эту жалобу нельзя было рассматривать по месту работы истца, то ее отправили в соседнюю область.
Ульяновские коллеги пациента отказали ему во взыскании с ответчика штрафа, уменьшили компенсацию морального вреда за причиненный ущерб здоровью до 1,5 млн рублей. Однако клинике предстоит возместить бывшему пациенту почти 435 тыс. руб. утраченного заработка.
Решение вступило в силу, но может быть еще обжаловано в кассационном порядке.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!