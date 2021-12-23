Судье Самарского облсуда, которого пришлось спасать после операции в частной клинике, снизили компенсацию

Апелляционная коллегия Ульяновского облсуда снизила сумму компенсации судье Самарского областного суда, который едва не умер после рядовой операции в самарской клинике "Медгард".

Напомним, осенью 2019 г. мужчине (его фамилия не приводится по этическим соображениям) по судейской страховке провели операцию по удалению паховой грыжи. После операции последовали осложнения, а из вставленной в брюшную полость трубки потекло содержимое кишечника. Пациент и его супруга настояли на переводе его в больницу им. Пирогова. Там судья несколько дней лежал в реанимации и перенес еще несколько операций по жизненным показаниям, его буквально вытащили с того света.

После выписки мужчина заказал медэкспертизу. Специалисты пришли к выводу, что во время оперативного вмешательства была повреждена толстая кишка, что повлекло перитонит, удаление части кишечника, а также тромбоэмболию легочной артерии.

Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике Судья Самарского областного суда (фамилия не приводится по этическим соображениям) пытается получить компенсацию с клиники "Медгард" за здоровье, потерянное из-за некачественного оказания медицинских услуг.

Пациент обратился в суд Ленинского района Самары за компенсацией перенесенных страданий и наступивших негативных последствий для его здоровья. Моральный вред он оценил в 10 млн руб., также потребовав возмещения потерянного заработка и затрат на лекарства. В обоснование он заявил, что после перенесенных операций вынужден пожизненно соблюдать строжайшую диету и принимать лекарства, носить бандажи и наблюдаться у врачей.

Районный суд удовлетворил иск частично - "Медард" за оказание некачественной медицинской услуги обязали выплатить истцу 5 млн руб. компенсации морального вреда, а также штраф более 2,8 млн рублей.

Ответчик обжаловал это решение, и так как эту жалобу нельзя было рассматривать по месту работы истца, то ее отправили в соседнюю область.

Ульяновские коллеги пациента отказали ему во взыскании с ответчика штрафа, уменьшили компенсацию морального вреда за причиненный ущерб здоровью до 1,5 млн рублей. Однако клинике предстоит возместить бывшему пациенту почти 435 тыс. руб. утраченного заработка.

Решение вступило в силу, но может быть еще обжаловано в кассационном порядке.