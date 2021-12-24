Самарские НКО получат 58 млн рублей субсидий на капремонт объектов ОКН

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым предусмотрены субсидии в размере 58,2 млн рублей некоммерческим организациям на капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия.

"Использовать средства в размере 58,2 млн рублей на финансовое обеспечение в 2021 г. мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в целях оказания финансовой поддержки проведения мероприятий по капитальному ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, в том числе, по разработке научно-проектной документации", — отмечается в постановлении.