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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" обеспечил газоснабжение автомобильной газозаправочной станции вблизи аэропорта "Курумоч"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром газораспределение Самара" завершил работы по технологическому присоединению автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на трассе М-5 "УРАЛ" в Красноярском районе Самарской области.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Специалисты газораспределительной компании построили газопровод высокого давления, который обеспечивает газоснабжение компрессорной станции с максимальным объемом потребления газа в 1000 м3/час. Станция позволяет производить сжижение природного газа с 1,2 до 25 МПа.

До конца года начнет работать вторая АГНКС Курумоч, расположенная на трассе М-5 "зеркально".

"Мы были рады принять участие в реализации данного проекта и надеемся, что таких объектов будет построено больше, чтобы больше автомобилистов смогли пользоваться экономичным и экологичным топливом", — отметил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара", "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.

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