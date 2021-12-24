"Газпром газораспределение Самара" обеспечил газоснабжение автомобильной газозаправочной станции вблизи аэропорта "Курумоч"

"Газпром газораспределение Самара" завершил работы по технологическому присоединению автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на трассе М-5 "УРАЛ" в Красноярском районе Самарской области.
Специалисты газораспределительной компании построили газопровод высокого давления, который обеспечивает газоснабжение компрессорной станции с максимальным объемом потребления газа в 1000 м3/час. Станция позволяет производить сжижение природного газа с 1,2 до 25 МПа.
До конца года начнет работать вторая АГНКС Курумоч, расположенная на трассе М-5 "зеркально".
"Мы были рады принять участие в реализации данного проекта и надеемся, что таких объектов будет построено больше, чтобы больше автомобилистов смогли пользоваться экономичным и экологичным топливом", — отметил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара", "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")