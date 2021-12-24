"Газпром газораспределение Самара" обеспечил газоснабжение автомобильной газозаправочной станции вблизи аэропорта "Курумоч"

"Газпром газораспределение Самара" завершил работы по технологическому присоединению автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на трассе М-5 "УРАЛ" в Красноярском районе Самарской области.

Специалисты газораспределительной компании построили газопровод высокого давления, который обеспечивает газоснабжение компрессорной станции с максимальным объемом потребления газа в 1000 м3/час. Станция позволяет производить сжижение природного газа с 1,2 до 25 МПа.

До конца года начнет работать вторая АГНКС Курумоч, расположенная на трассе М-5 "зеркально".

"Мы были рады принять участие в реализации данного проекта и надеемся, что таких объектов будет построено больше, чтобы больше автомобилистов смогли пользоваться экономичным и экологичным топливом", — отметил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара", "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.