В Самарской области на годовое содержание территории рядом с Дворцом спорта выделили 113 млн рублей

ГАУ Самарской области "Самара Арена" подыскивает подрядчика, который в течение 2022 г. будет оказывать услуги по содержанию и уборке прилегающей территории спортивно — концертного комплекса "Дворец Спорта" на ул. Молодогвардейской, 222.

Общая площадь поднадзорной подрядчику территории составит 25860 кв м. Победитель торгов должен будет осуществлять зимнюю (с 1 ноября по 31 марта) и летнюю уборку (с 1 апреля по 31 октября).

В обязанности исполнителя войдут: подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон; очистка тротуаров, обочин дорог, газонов, и проезжей части от загрязнений; мойка и поливка тротуаров; содержание автомобильных проездов и парковочных мест; содержание МАФов; санитарные работы по озеленению и другие услуги, включая очистку поверхностей от вандальных надписей, рекламы и "агиток".

Подрядчик будет определен после 11 января. Срок оказания услуг — с даты заключения договора до 31 декабря 2022 г.