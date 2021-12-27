Браконьеру из Самарской области за убийство оленя дали 8 месяцев исправительных работ

Браконьер, убивший в мае текущего года в Пестравском районе Самарской области самку оленя, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба), с назначением наказания в виде исправительный работ сроком на 8 месяцев, с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства, с конфискацией орудия охоты — карабина системы Сайга МК, калибра 7,62×39.

Причиненный ущерб государству составляет 300 тыс. рублей.

В настоящее время департаментом предприняты конкретные меры по взысканию причиненного ущерба государству.