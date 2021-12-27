Уголовное дело об убийстве потерялось в Следственном комитете

В Самарской области никак не вернется на новое рассмотрение уголовное дело жителя Нефтегорска Сергея Старухина, которого оправдали присяжные, сообщил адвокат Андрей Карномазов.

Напомним, летом 2020 г. после девяти месяцев разбирательства коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу Сергея Старухина, обвиненного в убийстве. Самарский областной суд по протесту прокуратуры отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в районный суд.

На начавшемся вновь судебном следствии гособвинитель попросил вернуть дело прокурору из-за множества процессуальных нарушений, допущенных во время предварительного следствия. Якобы из-за этого суд не может вынести законное решение.

"Мы обжаловали такое решение суда, которое могло лишить нашего подзащитного реабилитации, но в апелляционной инстанции прокуратура выиграла", — рассказал Андрей Карномазов.

И в июле 2021 г. уголовное дело из Нефтегорского районного суда направили местному прокурору. Но до сих пор ни от прокурора, ни от следствия никаких известий о движении дела защитникам не поступало.

"Еще в середине сентября я отправила руководителю Богатовского Межрайонного следственного отдела Чернышкову процессуальное ходатайство о сообщении сведений о должностном лице, принявшем дело к производству, и процессуальных сроках расследования, но ответа не получила, — рассказала изданию адвокат Старухина Анна Давыдова. — И вот сейчас жалоба, направленная уже в областное следственное управление месяц назад, там зарегистрирована и, судя по всему, также лежит без движения".

"Под прессом уголовного преследования, с процессуальным статусом обвиняемого Старухин С. А. остается более трех лет, — пишет защитник руководителю регионального СУ СК РФ Марату Галиханову. — Наш подзащитный даже не может отвоевать свое право на справедливое судебное разбирательство, поскольку его дело где-то утаивается, либо удерживается, либо прячется от статистических показателей и контролирующих органов. Такое умышленное злонамеренное бездействие не просто недопустимо, но, по мнению защиты, и халатно преступно".

В СУ СК РФ по Самарской области на запрос Волга Ньюс по этому делу на момент публикации не ответили.