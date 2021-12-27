Уголовное дело об убийстве потерялось в Следственном комитете

В Самарской области никак не вернется на новое рассмотрение уголовное дело жителя Нефтегорска Сергея Старухина, которого оправдали присяжные, сообщил адвокат Андрей Карномазов.
Напомним, летом 2020 г. после девяти месяцев разбирательства коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу Сергея Старухина, обвиненного в убийстве. Самарский областной суд по протесту прокуратуры отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в районный суд.
На начавшемся вновь судебном следствии гособвинитель попросил вернуть дело прокурору из-за множества процессуальных нарушений, допущенных во время предварительного следствия. Якобы из-за этого суд не может вынести законное решение.
"Мы обжаловали такое решение суда, которое могло лишить нашего подзащитного реабилитации, но в апелляционной инстанции прокуратура выиграла", — рассказал Андрей Карномазов.
И в июле 2021 г. уголовное дело из Нефтегорского районного суда направили местному прокурору. Но до сих пор ни от прокурора, ни от следствия никаких известий о движении дела защитникам не поступало.
"Еще в середине сентября я отправила руководителю Богатовского Межрайонного следственного отдела Чернышкову процессуальное ходатайство о сообщении сведений о должностном лице, принявшем дело к производству, и процессуальных сроках расследования, но ответа не получила, — рассказала изданию адвокат Старухина Анна Давыдова. — И вот сейчас жалоба, направленная уже в областное следственное управление месяц назад, там зарегистрирована и, судя по всему, также лежит без движения".
"Под прессом уголовного преследования, с процессуальным статусом обвиняемого Старухин С. А. остается более трех лет, — пишет защитник руководителю регионального СУ СК РФ Марату Галиханову. — Наш подзащитный даже не может отвоевать свое право на справедливое судебное разбирательство, поскольку его дело где-то утаивается, либо удерживается, либо прячется от статистических показателей и контролирующих органов. Такое умышленное злонамеренное бездействие не просто недопустимо, но, по мнению защиты, и халатно преступно".
В СУ СК РФ по Самарской области на запрос Волга Ньюс по этому делу на момент публикации не ответили.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы