Нападающий "Крыльев" Иван Сергеев проходит медосмотр в "Зените"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев прибыл в Санкт-Петербург и вскоре может подписать контракт с "Зенитом", сообщает championat.com.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что Сергеев прибыл в город: "Сергеев проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов".

Следом выступил представитель самарского клуба. "Действительно, "Зенит" прислал в "Крылья" официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведем переговоры. Вся остальная информация - позже", - сказал спортивный директор Сергей Корниленко.

По данным издания, вероятно, уже сегодня вечером в случае успешного прохождения медосмотра стороны урегулируют условия сделки. Сумма трансфера не сообщается, но портал Тransfermarkt оценивает футболиста в € 2,3 млн.

Ранее СМИ сообщали, что на спортсмена также претендует "Локомотив".