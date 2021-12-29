На достройку детского отделения Самарской психиатрической больницы выделили 174 млн рублей

ГКУ СО "Управление капитального строительства" приступило к поискам подрядчика, который займется строительством детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы на ул. Воронежской, 11а в Промышленном районе.

Начальная цена контракта составляет 174,6 млн рублей. Предполагается, что средства будут освоены в течение 2022 года.

Напомним, в начале декабря стало известно, что ГКУ СО "Управление капитального строительства" получило положительное заключение государственной экспертизы.

Здание больницы возвели с нуля на месте бывшего детского сада, однако в ходе проведения работ потребовалась корректировка проекта корпуса из-за ужесточения противопожарных требований.