"Крылья Советов" могут приобрести бразильского защитника Фернандо Констанца

"Крылья Советов" ведут переговоры о приобретении правого защитника молдавского "Шерифа" Фернандо Констанца, пишет metaratings.ru.
23-летний бразилец, ранее выступавший за "Ботафого" и вторую команду "Лилля", призван заменить покинувшего команду Мехди Зеффана, у которого истек контракт с "Крыльями".
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко осенью посетил домашнюю встречу "Шерифа" против миланского "Интера".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?