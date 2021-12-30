В Самарской области отменили требование обращаться в МФЦ только по предварительной записи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 декабря опубликовал новое постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в документ "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" от 22 октября 2021 г.
В соответствии с новым документом, отредактированы несколько пунктов. В частности, органам ЗАГС с 30 декабря можно проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с числом участников более 10 человек. При этом, в силе остается условие: "исходя из площади зала — 4 кв метра на человека".
Кроме того, отменяется предварительная запись в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Остальные организации сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, а также станции технического обслуживания автомобилей) продолжают работать исключительно по предварительной записи.
Пункт 5 постановления от 22 октября 2021 г. ("Совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, фуд-кортов с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) в торговых центрах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с портала Госуслуг) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от Covid-19, сведений о перенесенном заболевании") уточняет права военнослужащих и дополняется следующим абзацем:
"Сертификата (справки) о профилактической прививке от Covid-19 либо справки о перенесении указанного заболевания, выданного военно-медицинской организацией (предъявляется только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы)".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.