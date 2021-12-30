В Самарской области отменили требование обращаться в МФЦ только по предварительной записи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 30 декабря опубликовал новое постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в документ "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" от 22 октября 2021 г.

В соответствии с новым документом, отредактированы несколько пунктов. В частности, органам ЗАГС с 30 декабря можно проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с числом участников более 10 человек. При этом, в силе остается условие: "исходя из площади зала — 4 кв метра на человека".

Кроме того, отменяется предварительная запись в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Остальные организации сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, а также станции технического обслуживания автомобилей) продолжают работать исключительно по предварительной записи.

Пункт 5 постановления от 22 октября 2021 г. ("Совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, фуд-кортов с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) в торговых центрах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с портала Госуслуг) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от Covid-19, сведений о перенесенном заболевании") уточняет права военнослужащих и дополняется следующим абзацем:

"Сертификата (справки) о профилактической прививке от Covid-19 либо справки о перенесении указанного заболевания, выданного военно-медицинской организацией (предъявляется только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы)".