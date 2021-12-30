В Самаре вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере

Ленинский районный суд Самары вынес приговор двум топ-менеджерам строительных компаний, которых обвиняли в крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Представители двух строительных фирм — подрядчиков внесли ложные сведения в проектно-сметную документацию по ремонту путепровода "Аврора" через железнодорожные пути. Они необоснованно завысили количество необходимых технологических перерывов в графике поездов. В результате заказчик заплатил лишнее — более 27 млн рублей.

В суде мужчины не признали вину. В результате им назначили четыре года, а также три года и девять месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски Приволжского транспортного прокурора о взыскании компенсации материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.