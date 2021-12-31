Начало 2022 г. в Самарской области будет снежным и теплым

В последний день уходящего и в первые два дня нового года Поволжье окажется под влиянием обширной ложбины атлантического циклона, сообщает Приволжское УГМС.

В регион придет теплый и влажный воздух. При прохождении фронтальных разделов ожидается снег различной интенсивности и повышение температуры воздуха. Но уже с 3 января в средней тропосфере установится северо-западная направленность воздушных масс, и в Самарскую область начнёт поступать холодный воздух. Температура воздуха снова понизится.

В ночь на субботу, 1 января, в регионе ожидается облачная погода с умеренным снегом. Ветер Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C. Днем облачность и снег сохранятся. Ветер не изменит скорости и направления, а столбик термометра поднимется до -1…-6 °C.

В воскресенье, 2 января, ночью и днем прогнозируется облачность и снег, днем количество осадков усилится. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем +1…-4 °C.