Начало 2022 г. в Самарской области будет снежным и теплым

В последний день уходящего и в первые два дня нового года Поволжье окажется под влиянием обширной ложбины атлантического циклона, сообщает Приволжское УГМС.
В регион придет теплый и влажный воздух. При прохождении фронтальных разделов ожидается снег различной интенсивности и повышение температуры воздуха. Но уже с 3 января в средней тропосфере установится северо-западная направленность воздушных масс, и в Самарскую область начнёт поступать холодный воздух. Температура воздуха снова понизится.
В ночь на субботу, 1 января, в регионе ожидается облачная погода с умеренным снегом. Ветер Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C. Днем облачность и снег сохранятся. Ветер не изменит скорости и направления, а столбик термометра поднимется до -1…-6 °C.
В воскресенье, 2 января, ночью и днем прогнозируется облачность и снег, днем количество осадков усилится. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем +1…-4 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.