В Самаре определен подрядчик на проектирование нового детского сада

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который должен будет выполнить проектные и изыскательские работы на строительство нового детского сада. Учреждение должно появиться в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского).

На торги заявились две компании — ООО "Куйбышевский промстройпроект", предложившее разработать документацию за 3,95 млн рублей и ОАО "Самарагорпроект", оценившее свои услуги в максимальную цену контракта. Напомним, она составила 7,4 млн рублей.

Победителем стала компания "Самарагорпроект". Проектные изыскания и получение положительного заключения госэкспертизы подрядчику нужно завершить в течение 8 месяцев с момента заключения контракта.

Общая площадь земельного участка, на котором построят детский сад — 7785 кв метров. Планируется, что его смогут посещать около 200 детей.