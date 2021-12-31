На завершение строительства лыжероллерной трассы "Чайка" дополнительно выделили 149 млн рублей

ГКУ СО "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который завершит строительство лыжероллерной трассы для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.

Начальная цена контракта — 149,27 млн рублей. Победитель торгов определится в феврале 2022 г. Он должен будет завершить строительство до конца будущего года.

Напомним, строительство трассы началось в мае 2021 г.

Проектом предусмотрены строительство трассы протяженностью 6,2 км. Запланированы зоны старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, а также боксы для обслуживания снаряжения и ожидания команд, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в зоне финиша установят электронное информационное табло с хорошим обзором для максимального количества зрителей.

Объект будет возведен в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт — норма жизни".