Ранее судимая жительница Самары вновь предстанет перед судом за ложный донос об угоне авто

В самарскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее угнали автомобиль LADA Priora. Однако правоохранители установили, что заявительница выдумала преступление, чтобы избежать административной ответственности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что весной 2021 г. женщина решила продать автомобиль, чтобы погасить кредитный долг. Она опубликовала в Интернете соответствующее объявление, на него откликнулся мужчина, но при встрече он узнал о неоплаченных штрафах и о наложенных судебными приставами ограничениях на регистрационные действия транспортного средства.
В итоге сделка купли-продажи не состоялась. Впоследствии женщина-продавец повторно предложила покупателю сделку, но на более выгодных условиях: снижение цены и оплата штрафов. Клиент согласился на заманчивое предложение, и стороны подписали договор купли-продажи. Новый собственник после приобретения автомобиля не подал данные в ГИБДД, в результате письма из ЦАФАП с постановлениями за нарушения ПДД стали приходить прежнему владельцу "Приоры". Но вместо того, чтобы сообщить в полицию о возникшей проблеме, и узнать, как действовать в подобной ситуации, женщина решила заявить об угоне автомобиля.
В преступлении самарчанка призналась. Свой поступок она аргументировала нежеланием оплачивать наложенные на неё чужие административные штрафы. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Заведомо ложный донос".
"Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным актом оно направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
По данным полиции, женщина не в первый раз обвиняется в совершении преступления. В 2017 году суд Промышленного района Самары признал ее виновной в совершении мошенничества: будучи сотрудницей магазина, она получила доступ в личный кабинет клиента торговой точки, где оформила от его имени заявку на кредит с целью приобретения мебели. Подобным образом она похитила 52600 рублей. За совершение преступления судом женщине было назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства сроком на 4 месяца, с испытательным сроком на 6 месяцев.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы