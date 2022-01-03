Ранее судимая жительница Самары вновь предстанет перед судом за ложный донос об угоне авто

В самарскую полицию обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее угнали автомобиль LADA Priora. Однако правоохранители установили, что заявительница выдумала преступление, чтобы избежать административной ответственности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что весной 2021 г. женщина решила продать автомобиль, чтобы погасить кредитный долг. Она опубликовала в Интернете соответствующее объявление, на него откликнулся мужчина, но при встрече он узнал о неоплаченных штрафах и о наложенных судебными приставами ограничениях на регистрационные действия транспортного средства.

В итоге сделка купли-продажи не состоялась. Впоследствии женщина-продавец повторно предложила покупателю сделку, но на более выгодных условиях: снижение цены и оплата штрафов. Клиент согласился на заманчивое предложение, и стороны подписали договор купли-продажи. Новый собственник после приобретения автомобиля не подал данные в ГИБДД, в результате письма из ЦАФАП с постановлениями за нарушения ПДД стали приходить прежнему владельцу "Приоры". Но вместо того, чтобы сообщить в полицию о возникшей проблеме, и узнать, как действовать в подобной ситуации, женщина решила заявить об угоне автомобиля.

В преступлении самарчанка призналась. Свой поступок она аргументировала нежеланием оплачивать наложенные на неё чужие административные штрафы. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Заведомо ложный донос".

"Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным актом оно направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.

По данным полиции, женщина не в первый раз обвиняется в совершении преступления. В 2017 году суд Промышленного района Самары признал ее виновной в совершении мошенничества: будучи сотрудницей магазина, она получила доступ в личный кабинет клиента торговой точки, где оформила от его имени заявку на кредит с целью приобретения мебели. Подобным образом она похитила 52600 рублей. За совершение преступления судом женщине было назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства сроком на 4 месяца, с испытательным сроком на 6 месяцев.