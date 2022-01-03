В Самарской области утвердили предельные индексы роста коммунальных тарифов на 2022 год

В Самарской области утвердили максимальные индексы изменения размера коммунальных платежей в муниципальных образованиях региона на 2022 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Из документа следует, что в первом полугодии тарифы останутся прежними, но с 1 июля 2022 г. в муниципальных образованиях Самарской области предельный индекс составит от 3,8% до 5,8%.
В городских округах он будет отличаться в пределах 2%. Так, наибольший рост коммунальных платежей может произойти в Новокуйбышевске и Похвистнево — 5,8%, наименьший в Жигулевске — 3,8%. В Самаре на второе полугодие 2022 г. устанавливается предельный индекс на уровне 5,2%.
В Кинеле, Октябрьске, Отрадном — 4,1%, в Сызрани 4,2%, в Чапаевске 4,5%, в Тольятти 5,7%. В муниципальных районах предельный индекс, в среднем, составит 4%.
В качестве обоснования величины предельных индексов для Самары представлены прогнозные темпы изменения тарифов на "коммуналку": по филиалу "Самарского ПАО "Т Плюс" обозначен темп роста в 6%, по ООО "Самарские коммунальные системы" — 4%:
"Цены на тепловую энергию в соответствии с заключенными соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения, но не выше утвержденного органом регулирования предельного уровня цены: филиал "Самарский ПАО "Т Плюс" — 1852, 9 руб./Гкал, темп роста — 6%, — отмечается в постановлении. — Реализация концессионного соглашения с ООО "Самарские коммунальные системы": темп роста 4%".
"Предельный индекс в размере 5,2% устанавливается для 233739 зарегистрированных жителей 2432 многоквартирных домов Самары (доля — 20,418% в общей численности населения на территории города и 7,41% на территории Самарской области), совокупная ежемесячная сумма увеличения вносимой гражданами Самары платы за коммунальные услуги в результате установления предельного индекса, превышающего установленный индекс по региону, на человека — 24,97 руб.", — сказано в документе.
Напомним, ранее стало известно, как с 1 июля 2022 г. вырастут тарифы на электроэнергию в Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается