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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области утвердили предельные индексы роста коммунальных тарифов на 2022 год

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области утвердили максимальные индексы изменения размера коммунальных платежей в муниципальных образованиях региона на 2022 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Из документа следует, что в первом полугодии тарифы останутся прежними, но с 1 июля 2022 г. в муниципальных образованиях Самарской области предельный индекс составит от 3,8% до 5,8%.

В городских округах он будет отличаться в пределах 2%. Так, наибольший рост коммунальных платежей может произойти в Новокуйбышевске и Похвистнево — 5,8%, наименьший в Жигулевске — 3,8%. В Самаре на второе полугодие 2022 г. устанавливается предельный индекс на уровне 5,2%.

В Кинеле, Октябрьске, Отрадном — 4,1%, в Сызрани 4,2%, в Чапаевске 4,5%, в Тольятти 5,7%. В муниципальных районах предельный индекс, в среднем, составит 4%.

В качестве обоснования величины предельных индексов для Самары представлены прогнозные темпы изменения тарифов на "коммуналку": по филиалу "Самарского ПАО "Т Плюс" обозначен темп роста в 6%, по ООО "Самарские коммунальные системы" — 4%:

"Цены на тепловую энергию в соответствии с заключенными соглашениями об исполнении актуализированной схемы теплоснабжения, но не выше утвержденного органом регулирования предельного уровня цены: филиал "Самарский ПАО "Т Плюс" — 1852, 9 руб./Гкал, темп роста — 6%, — отмечается в постановлении. — Реализация концессионного соглашения с ООО "Самарские коммунальные системы": темп роста 4%".

"Предельный индекс в размере 5,2% устанавливается для 233739 зарегистрированных жителей 2432 многоквартирных домов Самары (доля — 20,418% в общей численности населения на территории города и 7,41% на территории Самарской области), совокупная ежемесячная сумма увеличения вносимой гражданами Самары платы за коммунальные услуги в результате установления предельного индекса, превышающего установленный индекс по региону, на человека — 24,97 руб.", — сказано в документе.

Напомним, ранее стало известно, как с 1 июля 2022 г. вырастут тарифы на электроэнергию в Самарской области.

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