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Общество

Залог успеха - качественные корма, уход и генетика: в 2021 г. в сельхозорганизациях Самарской области родилось более 28 тыс. телят

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 28 тысяч телят родилось в сельхозорганизациях Самарской области по предварительным данным за 2021 год. Только за октябрь и ноябрь — после перехода на зимнее содержание скота — поголовье КРС увеличилось на 4844 теленка. В лидерах по приросту животноводческие хозяйства, расположенные на территории муниципальных районов Ставропольский, Кошкинский, Большечерниговский, Шигонский.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Развитие животноводства и обеспечение жителей региона молочной и мясной продукцией местного производства — одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона. В Самарской области предприятиями всех форм собственности в этом году произведено более 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года в сельхозорганизациях молочная продуктивность коров составит 6780 кг.

В 2021 году на поддержку животноводства в Самарской области направлено более 1,2 млрд. рублей. Господдержка животноводства оказывается по 19-ти направлениям в рамках 15 действующих порядков предоставления субсидий. Меры господдержки в Самарской области предусмотрены и для крупных, и для малых форм хозяйствования. Благодаря им реализуются инвестиционные проекты, создаются и развиваются фермы.

Самый большой приплод КРС — более 3-х тысяч голов — получили хозяйства Ставропольского района. В прошлом году здесь открылась новая современная ферма на 400 голов. Её построили на территории крупнейшего и старейшего в районе сельхозпредприятия — АО "Нива". 

Хозяйство является членом Ассоциации производителей КРС голштинской породы и активно работает в части развития племенного молочного скотоводства. Поэтому рядом с фермой построен новый телятник на 260 мест, предназначенный для телят от 0 до 6 месяцев.

"Наша изначальная цель — приобретать племенных животных только в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал поголовья. В нашем хозяйстве можно увидеть результаты работы именно с генетикой. Наши животные — это наш капитал и генератор нашей прибыли", — говорит директор сельхозпредприятия Инна Ускова.

В хозяйствах Большечерниговского района в прошлом году появилось 2387 телят, из них с начала зимовки — 525 телят. Больше всего приплод в самом крупном животноводческом комплексе района — ООО "Колос".  Как рассказала зоотехник предприятия Ельсина Блинова, дело не только в разнообразии и питательности кормов.

"С начала зимовки у нас получен приплод практически от трети маточного поголовья. У нас организована работа родильного отделения. Во всех семи помещениях за последние 3 года была проведена полная реконструкция и капитальный ремонт. Практически все поголовье скота соответствует высшей категории упитанности", — делится зоотехник.

Гид потребителя

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