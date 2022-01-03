Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству обученных цифровым компетенциям и технологиям

По итогам 2021 года Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству обученных сотрудников органов исполнительной власти региона, а также органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровым компетенциям и технологиям. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Согласно данным РАНХиГС Самарская область заняла 8-е место в РФ и 2-е место в ПФО по данному показателю. Всего в прошлом году в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Кадры для цифровой экономики" департаментом информтехнологий и связи Самарской области проведена работа по массовой подготовке к обучению 280 человек при плановом показателе в 178 человек.
Прежде всего, была проведена активная работа по отбору претендентов из числа государственных, муниципальных служащих и подведомственных учреждений для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по двум образовательным программам: "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции", "Основы цифровой трансформации".
— Эти программы и курсы помогли слушателям стать частью цифровых команд и приобрести необходимые навыки и знания для участия в государственных проектах. Практико-ориентированная образовательная траектория программы не только позволила обучить их необходимым профессиональным и личностным навыкам, но и дала возможность применить новые компетенции и знания во время командной работы над цифровыми инициативами, лучшие из которых получили возможность внедрения, — прокомментировали в департаменте информтехнологий и связи Самарской области.
Всего в Росси обучение прошли 12 620 госслужащих из 85 регионов, которые разработали более 100 цифровых проектов. Благодаря им уже в этом году покупателей защитят от некачественных товаров, абитуриенты смогут подать документы в вуз с учетом рекомендаций профтестирования, а фермеры смогут начать цифровизацию своих хозяйств.
Кроме того, более 240 тыс. человек прошли обучение на бесплатных онлайн-курсах, погрузившись в основы цифровой трансформации.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.