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Общество

Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству обученных цифровым компетенциям и технологиям

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2021 года Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству обученных сотрудников органов исполнительной власти региона, а также органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровым компетенциям и технологиям. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно данным РАНХиГС Самарская область заняла 8-е место в РФ и 2-е место в ПФО по данному показателю. Всего в прошлом году в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Кадры для цифровой экономики" департаментом информтехнологий и связи Самарской области проведена работа по массовой подготовке к обучению 280 человек при плановом показателе в 178 человек.

Прежде всего, была проведена активная работа по отбору претендентов из числа государственных, муниципальных служащих и подведомственных учреждений для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по двум образовательным программам: "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции", "Основы цифровой трансформации".

— Эти программы и курсы помогли слушателям стать частью цифровых команд и приобрести необходимые навыки и знания для участия в государственных проектах. Практико-ориентированная образовательная траектория программы не только позволила обучить их необходимым профессиональным и личностным навыкам, но и дала возможность применить новые компетенции и знания во время командной работы над цифровыми инициативами, лучшие из которых получили возможность внедрения, — прокомментировали в департаменте информтехнологий и связи Самарской области.

Всего в Росси обучение прошли 12 620 госслужащих из 85 регионов, которые разработали более 100 цифровых проектов. Благодаря им уже в этом году покупателей защитят от некачественных товаров, абитуриенты смогут подать документы в вуз с учетом рекомендаций профтестирования, а фермеры смогут начать цифровизацию своих хозяйств.

Кроме того, более 240 тыс. человек прошли обучение на бесплатных онлайн-курсах, погрузившись в основы цифровой трансформации.

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