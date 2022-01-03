"Самарская олимпийская деревня" остается одной из самых популярных новогодних локаций для жителей и гостей Самарской области

Третий год подряд одной из самых масштабных, ярких и спортивных точек притяжения для гостей и жителей Самарской области в новогодние праздники остается "Самарская олимпийская деревня".

Старт 2022 года — не исключение. С 12 часов дня 31 декабря, с момента официального открытия Олимпийской деревни 2022, здесь царит новогодняя атмосфера, детский смех и, конечно, спортивный дух! Привлекательность уникального самарского зимнего проекта продиктована также и концепцией новогодних гуляний — 2022. Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения в преддверии новогодних праздников рекомендовали провести праздники в кругу своих самых близких и родных людей, избегая мест массового скопления людей. Под эгидой сохранения здоровья жителей и гостей Самарской области организованы все праздничные мероприятия в губернии. "Самарская олимпийская деревня" на открытом воздухе с разнообразными тематическими локациями и праздничными новогодними декорациями как нельзя лучше подходит для безопасного новогоднего семейного отдыха.

Напомним, впервые уникальное спортивное пространство было создано в канун 2020 года по поручению губернатора Дмитрия Азарова. На "Последней миле" масштабно прошли праздничные гулянья, с различными спортивными площадками, аттракционами, соревнованиями для любителей зимних видов спорта, а также с концертами и шоу-программами. Для спортсменов 2020 год предвещал быть не просто високосным, а Олимпийским! Отсюда и появилось название — Олимпийская деревня. Популярность и вовлеченность жителей и гостей Самарского региона во все активности уникального проекта убедительно доказали, что жители самарской области, волжане, любят физкультуру и спорт. Тогда еще никто не мог предположить, что нагрянет пандемия, которая разрушит многие спортивные планы и перенесет Олимпиаду в Токио на целый год. В первый год работы Самарской олимпийской деревни в программу развлечений вошли необычные японские спортивные забавы, которые разнообразили концепцию оригинального зимнего проекта.

С 2020 года формат мероприятий претерпел изменения, но остается по-прежнему спортивным. "Второй год подряд мы работаем в ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В этом году главной темой концепции новогодних гуляний стало 170-летие Самарской Губернии, а также объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2022 год — годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов", — рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.

На территории "Самарской олимпийской деревни" установлена праздничная елка, тематические инсталляции, бесплатные зоны активного отдыха: каток, лыжная трасса, горки, на тренировочной площадке "Восход" можно забронировать ледовую площадку для игры в хоккей на свежем воздухе. Кроме того, на аллеях располагаются станции культурного наследия "Сокровища Самарской губернии", а также организованы пункты питания и выдачи спортивного инвентаря.

"Созданы все условия, чтобы каждый житель нашего региона смог провести выходные с пользой для здоровья. На улице прекрасная новогодняя погода, призываю всех активно проводить время: кататься на лыжах, тюбингах или коньках. Только собственным примером вы сможете привить любовь к физической культуре и спорту своим детям и внукам", — отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский в ходе своего праздничного визита на объект.

Локации "Самарской олимпийской деревни":