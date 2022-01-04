Массовые катания на коньках: в первые дни нового 2022 года Дворец спорта посетили сотни любителей спорта

Дворец спорта на Молодогвардейской, церемонию открытия которого жители Самарской области сравнивали с церемонией открытия Олимпиады в Сочи, в новогодние праздники в полную силу раскрыл свои возможности как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м ежедневно проходят бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Для посетителей предусмотрен прокат коньков.
Напомним, в конце декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Дворец спорта с рабочим визитом и обратил особое внимание руководства объекта на то, что он должен быть максимально удобным и привлекательным для посетителей. Это поручение относилось и к организации тренировочного процесса, и к планированию спортивных или культурно-массовых мероприятий.
Новогодние катания — одно из первых массовых мероприятий в новом спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта". В первые дни нового 2022 года сеансы массовых катаний во Дворце посетили сотни любителей спорта.
Сегодня катание на коньках стало одним из самых увлекательных развлечений, как для молодежи, так и для взрослых. Коньки — это не только отличная физическая нагрузка, которая поддерживает тело в хорошей физической форме, но и веселое времяпровождение с пользой для здоровья.
"Массовые катания — это прекрасная возможность активно провести семейные выходные. Количество желающих прийти на каток с каждым днем растет, а это значит, что увеличивается количество вовлеченных жителей региона в культуру здорового образа жизни", — подчеркнул министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
Добавим, что в праздничные дни 6 и 8 января во Дворце спорта пройдут хоккейные матчи. Самарские "летчики" на своем льду принимают команды из Тульской области и Тамбова. Начало матчей в 17:00, вход бесплатный.
"Уважаемые гости и жители Самарской области, обращаем ваше внимание, что все мероприятия во Дворце спорта (как и любые другие массовые мероприятия в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний) организованы с учетом соблюдения действующих противоэпидемических мер, вход на мероприятия возможен только при предъявлении QR-кода", - отмечается в сообщении облправительства.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.