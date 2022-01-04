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Общество

Массовые катания на коньках: в первые дни нового 2022 года Дворец спорта посетили сотни любителей спорта

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дворец спорта на Молодогвардейской, церемонию открытия которого жители Самарской области сравнивали с церемонией открытия Олимпиады в Сочи, в новогодние праздники в полную силу раскрыл свои возможности как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м ежедневно проходят бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Для посетителей предусмотрен прокат коньков.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, в конце декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Дворец спорта с рабочим визитом и обратил особое внимание руководства объекта на то, что он должен быть максимально удобным и привлекательным для посетителей. Это поручение относилось и к организации тренировочного процесса, и к планированию спортивных или культурно-массовых мероприятий.

Новогодние катания — одно из первых массовых мероприятий в новом спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта". В первые дни нового 2022 года сеансы массовых катаний во Дворце посетили сотни любителей спорта.

Сегодня катание на коньках стало одним из самых увлекательных развлечений, как для молодежи, так и для взрослых. Коньки — это не только отличная физическая нагрузка, которая поддерживает тело в хорошей физической форме, но и веселое времяпровождение с пользой для здоровья.

 "Массовые катания — это прекрасная возможность активно провести семейные выходные. Количество желающих прийти на каток с каждым днем растет, а это значит, что увеличивается количество вовлеченных жителей региона в культуру здорового образа жизни", — подчеркнул министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Добавим, что в праздничные дни 6 и 8 января во Дворце спорта пройдут хоккейные матчи. Самарские "летчики" на своем льду принимают команды из Тульской области и Тамбова. Начало матчей в 17:00, вход бесплатный.

"Уважаемые гости и жители Самарской области, обращаем ваше внимание, что все мероприятия во Дворце спорта (как и любые другие массовые мероприятия в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний) организованы с учетом соблюдения действующих противоэпидемических мер, вход на мероприятия возможен только при предъявлении QR-кода", - отмечается в сообщении облправительства.

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