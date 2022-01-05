В области 75 массовых социально значимых услуг предоставляются в электронном виде

В Самарской области в 2021 г. процесс перевода региональных массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронный формат завершен на 97,4%. Всего на конец года в регионе оказывается 75 региональных МСЗУ (от 100 тыс. обращений в год) из 77. Оставшиеся две услуги будут выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг в 2022 г. (это запись ребенка в первый класс и подача документов в учреждения среднего профессионального образования).

"Оцифровка" региональных МСЗУ проходила в течение года в три этапа, первый из которых был завершен в начале августа, второй - в начале октября и завершающий этап - до 5 декабря. Работы проводились в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Цифровое государственное управление".

Напомним, в послании Федеральному Собранию РФ на 2021 год президент страны Владимир Путин поставил задачу - к 2024 г. большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться россиянам в электронном виде. В рамках реализации послания президента губернатор Дмитрий Азаров в конце августа прошлого года утвердил Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области. Согласно документу, до 95% всех госуслуг (включая и региональные) будут предоставляться жителям региона дистанционно.

"Переход к новому формату взаимодействия не всегда исключает тот факт, что гражданину придется прийти в органы исполнительной власти. Это необходимо, например, если результатом оказания услуги является выдача какого-то документа - паспорта, водительского удостоверения или другого. Мы стремимся к тому, чтобы все остальное взаимодействие осуществлялось исключительно в электронном виде - и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации", - пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Самыми востребованными региональными услугами, выведенных на ЕПГУ, являются "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним", "Прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", "Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в Самарской области", "Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях" и "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области".