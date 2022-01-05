На площади им. Куйбышева до конца февраля будет работать ярмарка местных мастеров

До 28 февраля на площади имени Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка. Свою уникальную продукцию hand made на этом традиционном праздничном маркете, организованном совместно с проектами "Ярмарка вкусов", "У Палыча", Ulandy Family, представят и самозанятые мастера, и индивидуальные предприниматели со всего региона.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и активизации самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. Стратегия лидерства, разработанная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона, состоит в том числе в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты.

Площадь имени Куйбышева - самая яркая и красочная новогодняя локация Самары, место притяжения жителей губернии. В дни рождественских каникул здесь проходят праздничные мероприятия для взрослых и детей, работают каток, горки, диско-площадки, световые инсталляции и многое другое. Интересные, новогодние или просто необычные проекты умельцев 63-го региона станут частью этих праздничных гуляний. Комфортабельные стилизованные павильоны, брендированные логотипом центра "Мой бизнес", будет предоставляться самозанятым и предпринимателям, производящим собственный уникальный продукт.

Ярмарочный домик центра "Мой бизнес" работает до 9 января в ежедневном режиме. После окончания новогодних каникул маркет будет работать каждые выходные до 28 февраля.

"Когда ты общаешься со своим покупателем лично, видишь эти эмоции, - это совершенно особенная атмосфера, происходит обмен энергией", - отметила неоднократная участница ярмарок самозанятых и автор проекта MOZAIKA Екатерина Туманова.

Для участия в новогоднем маркете необходимо быть действующим самозанятым или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Самарской области; быть производителем товаров в категориях: сувенирная продукция, продукты питания, товары для красоты и здорового образа жизни; иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 и документы, удостоверяющие личность; иметь запас продукции для продажи в течение всего дня; в случае изготовления продуктов питания иметь санитарную книжку, а также срок годности на всю продукцию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; быть готовым проводить продажи в ярмарочном домике на улице; предоставить ссылку на сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с вашими товарами; обеспечить соответствие габаритов продукции размерам выставочной площадки.

Эксперты проекта "Мой бизнес" рассмотрят поступившие заявки потенциальных участников новогодней выставки-продажи в соответствии с представленными критериями. Предпочтение будет отдаваться проектам с новогодней тематикой (игрушки, подарки, украшения для дома, сувениры и др.), а также производителям вкусной выпечки, десертов и теплых напитков.

Подать заявку на участие можно на сайте mybiz63.ru.