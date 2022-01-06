В Самаре открыты лыжные трассы в парках и на набережной

В январе 2022 года в Самаре открыто несколько лыжных трасс, где горожане могут покататься или взять зимний спортинвентарь напрокат, рассказали в мэрии города.

Лыжные трассы открыты на территории лесопарка 60-летия Советской власти, в парках Гагарина, Щорса, Молодежном, Загородном, в парке "Дружба" и "Победы", на Воронежских озерах, в скверах Фадеева и Мира. Также лыжню проложили на I и II очередях набережной, а также у школы №132 на ул. Клинической.

Масштабные лыжные трассы традиционно организованы на "Чайке" в Управленческом. В спорткомплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. Также прокат лыж организован на территории 15 квартала Мехзавода.