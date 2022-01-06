В Самаре открыты лыжные трассы в парках и на набережной

В январе 2022 года в Самаре открыто несколько лыжных трасс, где горожане могут покататься или взять зимний спортинвентарь напрокат, рассказали в мэрии города.
Лыжные трассы открыты на территории лесопарка 60-летия Советской власти, в парках Гагарина, Щорса, Молодежном, Загородном, в парке "Дружба" и "Победы", на Воронежских озерах, в скверах Фадеева и Мира. Также лыжню проложили на I и II очередях набережной, а также у школы №132 на ул. Клинической.
Масштабные лыжные трассы традиционно организованы на "Чайке" в Управленческом. В спорткомплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. Также прокат лыж организован на территории 15 квартала Мехзавода.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.