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Общество

У карты жителя Самарской области появился новый функционал

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. проект "Карта жителя Самарской области" дополнится новыми функциональными возможностями. Об этом рассказали руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и заместитель руководителя ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

Проект "Карта жителя Самарской области" был запущен в массовую эмиссию в июне 2021 года.  За это время универсальную карту оформили уже около 10 тыс. человек. Поручение разработать и выпустить карту жителя Самарской области в своем послании дал губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы "Мир" и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. На карту можно перевести получение соцвыплат, пенсий и зарплаты.

"Уже в начале года функционал карты пополнится цифровым полисом ОМС, тем самым отпадет необходимость носить в поликлинику бумажный вариант документа. Прорабатываем возможность использования карты жителя в качестве идентификатора при получении электронного рецепта. Кроме того, в 2022 году мы планируем подключить возможность оплаты картой культурных мероприятий с накоплением бонусов, которыми потом можно будет оплачивать последующие билеты. Также в 2022 году к карте жителя Самарской области будет подключена функция оплаты льготного проезда для пенсионеров, как по социальной карте, — рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Говоря об уникальности самарского проекта, Максим Карсаков отметил, что наш регион может стать первым, где будет реализована возможность подачи заявление на выпуск карты жителя онлайн  — через портал card.samregion.ru. Сейчас совместно с банком ВТБ проводится тестирование этой функции, которая должна заработать уже в начале года, а значит, посещать офис банка можно будет только при выдаче карты.

Также карта жителя Самарской области позволяет использовать ее как кампусный проект для пропуска на территорию учебных заведений и зачисления стипендий:

"У наших коллег в других регионах этот проект уже успешно действует. Мы можем реализовать его и у нас, в Самарской области. Удобство и комфорт от этого очевиден. Для предприятий и организаций карта жителя может быть интересна в качестве зарплатного проекта", — сообщил Максим Карсаков.

Напомним, для получения карты жителя Самарской области необходимо обратиться в региональный офис банка — партнера проекта, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с платежной системой "Мир".

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