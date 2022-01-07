В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра

В регионе 8 января ожидается сильный гололед, сообщили в МЧС по Самарской области. Ночью и днем в 63-м регионе усилится западный ветер, порывы которого составят 15-20 м/с.
Спасательные службы рекомендуют во избежание несчастных случаев соблюдать необходимые рекомендации.
При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, а если вы находитесь на улице, то ни в коем случае нельзя укрываться за ветхими сооружениями и рекламными щитами. Переждать сильный ветер можно в подземном переходе или подъезде. Родителям необходимо не оставлять детей без присмотра.
При гололеде необходимо выбирать обувь с нескользящей подошвой, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, такие травмы чреваты сотрясением мозга;
На скользких участках при передвижении необходимо ноги слегка расслабить в коленях, наступать следует на всю подошву, а руки по возможности должны быть свободны. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Кроме того, в Самарской области сразу после Рождества ударят морозы. Днем 8 января ожидается -6 градусов и небольшой снегопад, а ночью температура может опуститься до -18.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.