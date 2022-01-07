В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра

В регионе 8 января ожидается сильный гололед, сообщили в МЧС по Самарской области. Ночью и днем в 63-м регионе усилится западный ветер, порывы которого составят 15-20 м/с.

Спасательные службы рекомендуют во избежание несчастных случаев соблюдать необходимые рекомендации.

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, а если вы находитесь на улице, то ни в коем случае нельзя укрываться за ветхими сооружениями и рекламными щитами. Переждать сильный ветер можно в подземном переходе или подъезде. Родителям необходимо не оставлять детей без присмотра.

При гололеде необходимо выбирать обувь с нескользящей подошвой, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, такие травмы чреваты сотрясением мозга;

На скользких участках при передвижении необходимо ноги слегка расслабить в коленях, наступать следует на всю подошву, а руки по возможности должны быть свободны. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Кроме того, в Самарской области сразу после Рождества ударят морозы. Днем 8 января ожидается -6 градусов и небольшой снегопад, а ночью температура может опуститься до -18.