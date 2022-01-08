Самарец украл сумку на остановке и получил более двух лет колонии

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого обвиняли в ограблении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвой преступления стала 38-летняя местная жительница. Ночью она с друзьями ждала такси на остановке на ул. Революционной и положила на лавочку свою сумку с документами и двумя мобильниками. В результате ее вещи украл проходивший мимо незнакомец.
Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Молодой человек не отрицал вину и пояснил, что сумку с документами выкинул в мусорный контейнер, один телефон продал знакомому за 2 тыс. рублей, а второй отдал другу.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Суд с учетом непогашенной судимости назначил грабителю два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, материальный ущерб 38,8 тыс. руб. выплатили его родственники.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы