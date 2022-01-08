Самарец украл сумку на остановке и получил более двух лет колонии

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого обвиняли в ограблении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой преступления стала 38-летняя местная жительница. Ночью она с друзьями ждала такси на остановке на ул. Революционной и положила на лавочку свою сумку с документами и двумя мобильниками. В результате ее вещи украл проходивший мимо незнакомец.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Молодой человек не отрицал вину и пояснил, что сумку с документами выкинул в мусорный контейнер, один телефон продал знакомому за 2 тыс. рублей, а второй отдал другу.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Суд с учетом непогашенной судимости назначил грабителю два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, материальный ущерб 38,8 тыс. руб. выплатили его родственники.