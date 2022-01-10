В 2022 г. в парке Гагарина появится стационарный круглогодичный туалет

В текущем году на территории парка им. Ю. Гагарина будет построен стационарный туалет круглогодичного использования. Об этом сообщили в МП "Парки Самары".

В муниципальном предприятии пояснили, что пока на территории парка работает один модульный туалет на четыре кабинки, приспособленный к работе в зимний период.

"Он расположен около аттракциона "Колесо обозрения". Также по парку распределены кабины биотуалетов. В 2022 году на территории парка будет построен стационарный туалет круглогодичного использования. Осталось совсем немного, и вопрос отапливаемых туалетов на территории парка будет закрыт полностью", — отмечается в сообщении.