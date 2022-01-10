В Самаре с 2022 г. подешевело ОСАГО

9 января вступило в силу указание Центробанка о изменении региональных коэффициентов ОСАГО. В ряде российских регионов обязательное страхование авто резко подорожало, однако для Самарской области изменения оказались незначительными.

В соответствии с Указанием Банка России "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", новые коэффициенты в Самарской области составят: 1,08 для Новокуйбышевска и Сызрани (Указанием от 28.07.2020 г. он составлял 1,09), 1,48 для Самары (ранее 1,54), 1,4 для Тольятти (ранее 1,45), 1,16 для Чапаевска (ранее 1,18) и 0,92 — для прочих городов и населенных пунктов (ранее 0,91).

Таким образом, в крупных городах региона коэффициент снизился от 0,01% до 0,06%, в остальных населенных пунктах вырос незначительно - на 0,01%.

По мнению экспертов в области автострахования, стоимость страховки для среднестатистического водителя в Самаре в 2022 г. снизится примерно на 500 рублей.

"Точно сказать, на сколько процентов изменится стоимость ОСАГО для конкретного водителя, нельзя, так как речь — лишь о базовых тарифных ставках. Они, в свою очередь, умножаются на несколько коэффициентов. В итоге разница может быть как в сторону уменьшения, так и напротив. Все зависит от КБМ (коэффициент бонус-малус, — прим.) водителя, возраста и стажа, — пояснил специалист страховой компании "РЕСО-гарантия". — Если говорить о среднестатистическом водителе в Самаре, то для него полис ОСАГО подешевеет, в среднем, рублей на 500. Это человек от 35 до 40 лет со стажем вождения более 10 лет".