"Зенит" заплатил 180 млн руб. за Ивана Сергеева

За нападающего Ивана Сергеева "Зенит" заплатил "Крыльям Советов" 180 млн руб., пишет championat.com.

Напомним, что "Зенит" воспользовался опцией выкупа игрока.

Сергеев летом подписал новый контракт с "Крыльями". В соглашении было прописано не только повышение зарплаты игрока, но и увеличение суммы отступных. До летнего договора они составляли € 500 тыс. Теперь же "Зенит" должен будет заплатить самарскому клубу 180 млн руб. или € 2,15 млн.

Больше этой суммы питерцы потратят на агентские и подъемные ― около € 4 млн.