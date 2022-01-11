В Самарской области стабилизировалась ситуация с распространением АЧС

Ситуация с распространением АЧС на территории Самарской области стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента охоты и рыболовства.

"Благодаря проведенным мероприятиям по снижению численности кабана и оказанию содействия ветеринарным службам региона в отборе проб, ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на территории Самарской области в настоящее время стабилизировалась", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в целях дальнейшего недопущения вспышек АЧС на совещании правительства Самарской области, посвященном обсуждению результатов работы по предотвращению распространения АЧС, была поставлена задача продолжать проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС. Для этого необходимо обеспечить отбор проб от 100% кабанов, как добываемых в ходе регулирования их численности, так и в рамках любительской и спортивной охоты.

"В целях недопущения возникновения новых очагов АЧС на территории Самарской области и введения запретов на осуществление любительской и спортивной охоты, департамент настоятельно рекомендует охотникам и охотпользователям обеспечить содействие ветеринарным службам Самарской области в отборе проб от всех добываемых кабанов вне зависимости от вида охоты, в рамках которой производилась добыча", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.