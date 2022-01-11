В Самарской области стабилизировалась ситуация с распространением АЧС

Ситуация с распространением АЧС на территории Самарской области стабилизировалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента охоты и рыболовства.
"Благодаря проведенным мероприятиям по снижению численности кабана и оказанию содействия ветеринарным службам региона в отборе проб, ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на территории Самарской области в настоящее время стабилизировалась", — отмечается в сообщении.
Вместе с тем, в целях дальнейшего недопущения вспышек АЧС на совещании правительства Самарской области, посвященном обсуждению результатов работы по предотвращению распространения АЧС, была поставлена задача продолжать проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС. Для этого необходимо обеспечить отбор проб от 100% кабанов, как добываемых в ходе регулирования их численности, так и в рамках любительской и спортивной охоты.
"В целях недопущения возникновения новых очагов АЧС на территории Самарской области и введения запретов на осуществление любительской и спортивной охоты, департамент настоятельно рекомендует охотникам и охотпользователям обеспечить содействие ветеринарным службам Самарской области в отборе проб от всех добываемых кабанов вне зависимости от вида охоты, в рамках которой производилась добыча", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.