В правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках

С января 2022 г. заключение государственных и муниципальных контрактов будет осуществляться в соответствии с новой редакцией Федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обширный пакет поправок призван оптимизировать работу заказчиков и исполнителей работ по госконтрактам, существенно ускорить расчеты и сделать процедуры в сфере госзакупок еще более прозрачными.

Изменения обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел 10 января первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.

Как сообщила и. о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина, из новой редакции закона исключены такие процедуры, как двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием и запрос предложений.

Новая редакция закона по-прежнему обеспечивает возможность осуществлять госзакупки конкурентным способом (через конкурсы, аукционы и запрос котировок в электронной форме), а также у единственного поставщика.

Все открытые конкурентные процедуры проводятся в электронной форме с использованием электронных торговых площадок.

Меняются условия проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме: начальная минимальная цена контракта возрастает до 3 млн рублей. При этом закупки лекарств, необходимых пациенту по решению врачебной комиссии, и закупки жилья для детей-сирот стало возможным проводить путем запроса котировок независимо от начальной минимальной цены контракта.

Изменения коснулись и нюансов самой процедуры электронных торгов. Так, ограничено общее время торга (до пяти часов, ранее ограничений не было) и сокращены сроки подачи предложения о цене (с 10 до 4 минут).

Вводятся новые требования к участникам конкурсных процедур. Например, к участию в закупке с ценой 25 млн рублей могут быть допущены только те участники, которые за последние три года исполнили госконтракты на сумму от 5 млн рублей.

Документооборот в сфере госзакупок будет осуществляться в электронной форме. Значительно сокращаются сроки на оплату поставленных товаров, работ и услуг.

"Изменения очень масштабные, и я уверен, что Главное управление организации торгов доведет информацию о них до специалистов в министерствах и ведомствах. Это крайне важно для своевременной контрактации в рамках исполнения госпрограмм, реализации национальных проектов. Еще раз призываю вас четко распланировать сроки размещения, поставить контрольные точки, не засиживаться на старте. В конце прошлого года мы создали все нормативные условия, чтобы эти процессы были проведены своевременно", — поручил Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина отметил, что в минувшем году Самарская область выполнила все основные показатели национальных проектов и госпрограмм.

"Крайне важно сохранить и нарастить этот темп в текущем году. Перед нами стоят масштабные задачи, требующие ускоренной реализации. Это задачи в сфере строительства, возведения инфраструктурных объектов, обеспечения жильем детей-сирот, переселения из аварийного жилья, социальной газификации. Контролировать исполнение этих работ будем в еженедельном режиме", — подчеркнул, завершая обсуждение, председатель областного правительства.