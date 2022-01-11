В правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках

С января 2022 г. заключение государственных и муниципальных контрактов будет осуществляться в соответствии с новой редакцией Федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обширный пакет поправок призван оптимизировать работу заказчиков и исполнителей работ по госконтрактам, существенно ускорить расчеты и сделать процедуры в сфере госзакупок еще более прозрачными.
Изменения обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел 10 января первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов.
Как сообщила и. о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина, из новой редакции закона исключены такие процедуры, как двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием и запрос предложений.
Новая редакция закона по-прежнему обеспечивает возможность осуществлять госзакупки конкурентным способом (через конкурсы, аукционы и запрос котировок в электронной форме), а также у единственного поставщика.
Все открытые конкурентные процедуры проводятся в электронной форме с использованием электронных торговых площадок.
Меняются условия проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме: начальная минимальная цена контракта возрастает до 3 млн рублей. При этом закупки лекарств, необходимых пациенту по решению врачебной комиссии, и закупки жилья для детей-сирот стало возможным проводить путем запроса котировок независимо от начальной минимальной цены контракта.
Изменения коснулись и нюансов самой процедуры электронных торгов. Так, ограничено общее время торга (до пяти часов, ранее ограничений не было) и сокращены сроки подачи предложения о цене (с 10 до 4 минут).
Вводятся новые требования к участникам конкурсных процедур. Например, к участию в закупке с ценой 25 млн рублей могут быть допущены только те участники, которые за последние три года исполнили госконтракты на сумму от 5 млн рублей.
Документооборот в сфере госзакупок будет осуществляться в электронной форме. Значительно сокращаются сроки на оплату поставленных товаров, работ и услуг.
"Изменения очень масштабные, и я уверен, что Главное управление организации торгов доведет информацию о них до специалистов в министерствах и ведомствах. Это крайне важно для своевременной контрактации в рамках исполнения госпрограмм, реализации национальных проектов. Еще раз призываю вас четко распланировать сроки размещения, поставить контрольные точки, не засиживаться на старте. В конце прошлого года мы создали все нормативные условия, чтобы эти процессы были проведены своевременно", — поручил Виктор Кудряшов.
Глава регионального кабмина отметил, что в минувшем году Самарская область выполнила все основные показатели национальных проектов и госпрограмм.
"Крайне важно сохранить и нарастить этот темп в текущем году. Перед нами стоят масштабные задачи, требующие ускоренной реализации. Это задачи в сфере строительства, возведения инфраструктурных объектов, обеспечения жильем детей-сирот, переселения из аварийного жилья, социальной газификации. Контролировать исполнение этих работ будем в еженедельном режиме", — подчеркнул, завершая обсуждение, председатель областного правительства.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.