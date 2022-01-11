Замначальника Кинельской дистанции пути КбшЖД стал фигурантом дела о взятке

Одни из руководителей Кинельской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД" стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Факт получения взятки в крупном размере сотрудники ФСБ выявили в октябре 2021 года. А 10 декабря в отношении Самарский СО на транспорте Центрального МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

В пресс-службе Центрального МСУТ СК РФ пояснили, что подозреваемый — замначальника (по текущему содержанию пути) Кинельской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД".

По версии следствия, в 2021 г. железнодорожник получил лично от представителя транспортной компании 50 тыс. рублей. За это он передал сведения о технологических "окнах" и без договора направил своих работников — сигналистов для контроля работ.

Следователи посчитали, что сотрудников железной дороги незаконно отвлекли в рабочее время и это подвергало опасности функционирование железнодорожного транспорта.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — отмечают в пресс-службе Центральном МСУТ СК РФ.