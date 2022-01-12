Двое самарских футболистов попали в список перспективных спортсменов по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал молодых футболистов, не старше 21 года, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2022 году.
В список попали 20-летний тольяттинец Максим Мухин и 18-летний воспитанник "Крыльев Советов" Арсен Захарян.
Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на ЕВРО, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из "Локомотива". В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля.
Захарян в прошлом сезоне был признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной.
Всего в список вошли 40 спортсменов.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?