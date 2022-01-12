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Футбол Спорт

Двое самарских футболистов попали в список перспективных спортсменов по версии УЕФА

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал молодых футболистов, не старше 21 года, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2022 году.

В список попали 20-летний тольяттинец Максим Мухин и 18-летний воспитанник "Крыльев Советов" Арсен Захарян.

Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на ЕВРО, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из "Локомотива". В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля.

Захарян в прошлом сезоне был признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной.

Всего в список вошли 40 спортсменов. 

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

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