Госавтоинспекция Самарской области информирует об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД

В понедельник, 10 января, года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

В России ужесточили наказание для автомобилистов, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Теперь за выезд на встречную полосу или превышение скорости недобросовестному водителю будет грозить уголовная ответственность.

Также уголовная ответственность грозит за превышение максимально допустимой скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, если автомобилист ранее дважды привлекался за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав.

За такие нарушения законом предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

При повторной судимости за такое преступление нарушителю уже будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но уже на срок до шести лет.

Стоит отметить, что действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, или средствами фотосъемки, киносъемки и видеозаписи, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.