16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД Скончался самарский журналист Юрий Сахаров Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса Жители "Волгаря" в Самаре подали в суд на надзорные органы из-за грязного воздуха Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга-2021

Общество

Госавтоинспекция Самарской области информирует об ужесточении наказаний для нарушителей ПДД

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 января, года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

В России ужесточили наказание для автомобилистов, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Теперь за выезд на встречную полосу или превышение скорости недобросовестному водителю будет грозить уголовная ответственность.

Также уголовная ответственность грозит за превышение максимально допустимой скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, если автомобилист ранее дважды привлекался за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав.

За такие нарушения законом предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

При повторной судимости за такое преступление нарушителю уже будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, но уже на срок до шести лет.

Стоит отметить, что действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, или средствами фотосъемки, киносъемки и видеозаписи, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Фото на сайте

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6